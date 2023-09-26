Слуцкий счел присутствие нациста в парламенте Канады преступлением по реабилитации фашизма

Госдума рассматривает приглашение экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламент Канады не как случайность. Бурные аплодисменты нацисту — это преступление по реабилитации фашизма, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Нацистские приветствия <…> Хунки в компании с новым Гитлером современности Владимиром Зеленским — преступление по реабилитации фашизма», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что Москва будет призывать международные организации, в первую очередь ООН, дать случившемуся «соответствующие оценки».

Глава комитета ГД напомнил, что Госдума единогласно приняла заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма. В документе депутаты резко осудили прием Хунки в парламенте Канады.

Слуцкий обратил внимание, что в ГД рассматривают произошедшее «не как случайность, а как очередной шаг», направленный на переписывание истории.

26 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «российской провокацией» скандал с участием 98-летнего украинца, служившего в дивизии СС «Галичина».

Ранее в СПЧ назвали позором приветствие нациста в парламенте Канады.