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Польша инициировала экстрадицию 98-летнего нациста Хунки из Канады

Министр образования Польши: приняты меры для экстрадиции нациста Хунки из Канады

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WSWS

Министр образования и науки Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры для возможной экстрадиции экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки из Канады. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Он подчеркнул, что ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием в присутствии Владимира Зеленского нациста и бандеровца, предпринял шаги «к возможной экстрадиции этого человека в Польшу».

26 сентября в Польше потребовали отставки спикера парламента Канады Энтони Рота после чествования нациста. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, парламентарий «скомпрометировал» себя.

До этого в Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии «Галичина».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо счел «российской провокацией» скандал с участием 98-летнего украинца, служившего в дивизии СС «Галичина».

Ранее в СПЧ назвали позором приветствие неонациста в парламенте Канады.

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