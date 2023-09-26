Херш заявил, что в ЦРУ видели в указах Байдена шаги к третьей мировой

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники, заявил, что в ЦРУ рассматривали неясные инструкции президента США Джо Байдена о «Северных потоках» как шаг в сторону третьей мировой войны, передает РИА Новости.

«Руководство команды (подрывников. — ред.) ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов «как стратегический шаг к третьей мировой войне», — написал он.

Американский журналист Сеймур Херш днем 26 сентября опубликовал новую статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».