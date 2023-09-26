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Херш считает, что Байден не просил разведку провести расследование подрывов «Севпотоков»

Журналист Херш: Байден не просил разведку провести расследование подрывов «Севпотоков»

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Global Look Press

Американский публицист Сеймур Херш заявил, что Белый дом приказал установить взрывчатку на «Северных потоках», но взорвать ее только по требованию. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.

Он также утверждает, что «нет никаких данных» о том, что американский президент Джо Байден просил разведку провести расследование о подрывах трубопроводов.

Ранее Херш заявил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» граждане США не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Он также утверждает, что после подрыва газопроводов бумажные документы об операции уничтожили.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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