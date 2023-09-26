Херш считает, что Байден не просил разведку провести расследование подрывов «Севпотоков»

Американский публицист Сеймур Херш заявил, что Белый дом приказал установить взрывчатку на «Северных потоках», но взорвать ее только по требованию. Об этом он написал в своей статье на платформе Substack.

Он также утверждает, что «нет никаких данных» о том, что американский президент Джо Байден просил разведку провести расследование о подрывах трубопроводов.

Ранее Херш заявил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» граждане США не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Он также утверждает, что после подрыва газопроводов бумажные документы об операции уничтожили.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.