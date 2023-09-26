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Зеленский провел первую ставку после возвращения из США

Зеленский на первой ставке по возвращении из США заслушал Залужного и Буданова

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую ставку после возвращения из США. Об этом говорится в его Telegram-канале.

В ходе совещания украинский лидер заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилла Буданова — об оперативной ситуации на фронте.

Кроме того, командующие оперативно-стратегическими группировки войск Александр Сырский и Александр Тарнавский рассказали главе государства о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках.

Об обеспечение фронта всем необходимым рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский также прослушал большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина о мерах, предпринимаемых его ведомством для наращивания собственного производства вооружения, в том числе беспилотников.

Еще с одним крупным докладом на ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Он говорил «о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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