Президент Украины Владимир Зеленский провел первую ставку после возвращения из США. Об этом говорится в его Telegram-канале.

В ходе совещания украинский лидер заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилла Буданова — об оперативной ситуации на фронте.

Кроме того, командующие оперативно-стратегическими группировки войск Александр Сырский и Александр Тарнавский рассказали главе государства о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках.

Об обеспечение фронта всем необходимым рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский также прослушал большой доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина о мерах, предпринимаемых его ведомством для наращивания собственного производства вооружения, в том числе беспилотников.

Еще с одним крупным докладом на ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Он говорил «о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.