Политолог: конфликт Азербайджана и Армении продолжится в новом режиме

Несмотря на возвращение Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, конфликт с Арменией не завершился и в ближайшем будущем продолжится, заявил политолог Данила Гуреев. Однако теперь Баку будет использовать для продвижения своих интересов другие, более мягкие методы, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Капитуляцию Армении и ее отказ от поддержки непризнанной республики он назвал завершением «витка многолетнего конфликта», добавив, что у двух стран остались противоречия в географическом формате.

«Азербайджан сегодня — все еще разделенное государство, и его основным оппонентом до сих пор выступает Армения. Поэтому официальный Баку продолжит решать оставшиеся проблемы», — убежден Гуреев.

По его мнению, если раньше власти Азербайджана применяли военную силу, то теперь пойдут «по мягкому пути». У Баку на руках «все козыри», благодаря чему республика будет добавиться своего, считает Гуреев.

«Поэтому конфликт не закончен. Он перейдет в новый режим», — подчеркнул политолог.

По мнению Гуреева, Армении будет трудно справляться с предстоящими проблемами с действующей властью, так как она «сделала все, чтобы сдать национальные интересы» страны.

Напомним, накануне он также отмечал, что в ближайшее время с территории Нагорного Карабаха массово вывезут всех армян. Сегодня власти Армении сообщили о приезде из непризнанной республики уже 13,5 тыс. беженцев.

В США накануне заявляли о работе над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджаном своих обязательств перед Карабахом.