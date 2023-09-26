В Кремле рассказали, согласована ли дата поездки Путина в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге с журналистами, что дата визита главы российского государства Владимира Путина в КНДР еще не определена, передает ТАСС.

«В Северную Корею — нет», — сказал он.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.

Дмитрий Песков сообщал, что Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.