В Кремле оценили идею США создать наблюдательную миссию по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Госдепа создать наблюдательную миссию, которая бы следила за азербайджано-армянским конфликтом.

«Здесь конкретики мы не усматриваем, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжим наши контакты с Ереваном и Баку, а также с этническими армянами Карабаха», — сказал представитель Кремля.

25 сентября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон работает над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджаном своих обязательств перед Карабахом.

Кроме того, президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.