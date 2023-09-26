В Кремле рассказали о влиянии поставок танков Abrams и дальнобойных ракет ВСУ на ход СВО

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили на брифинге, смогут ли поставки нового оружия на Украину изменить ход спецоперации.

«Все это не может повлиять на суть и исход спецоперации. Нет панацеи и одного вида оружия, способного изменить расстановку сил на поле боя», — ответил Песков.

Он отметил, что танки Abrams, присланные Украине, являются серьезным оружием, но про другие танки президент говорил, что «они горят за милую душу, и эти будут гореть». Песков добавил, что дальнобойные ракеты, обещанные Вашингтоном, — серьезное оружие.

Представитель Кремля заявил, что американцы продолжают увеличивать свою вовлеченность в украинский конфликт, но российские военные повышают свои навыки по противодействию этим ракетам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину.

До этого немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt заявил, что американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.