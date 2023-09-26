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В Кремле рассказали, что думают по поводу планов по сотрудничеству США и Армении

Песков назвал суверенным правом планы США и Армении по сотрудничеству

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Shutterstock

В Кремле считают суверенным правом стран намерение США и Армении сотрудничать. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности.

«Что касается писем — это суверенитет страны. США и Армения имеют свои направления, по которым они развивают диалог», — сказал Песков и отметил, что Россия развивает свои направления.

По его словам, если говорить об энергетике, вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть у Армении с российской экономикой. Речь идет о льготных поставках ресурсов.

Он подчеркнул, что нельзя сравнивать «наше взаимодействие» с «вовлечением американцев».

25 сентября глава МВД РФ Владимир Колокольцев в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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