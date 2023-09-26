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Политолог: Запад никогда не сознается в подрыве «Северных потоков»

Политолог Блохин: Запад не сознается в подрыве газопроводов «Северный поток»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление посла России в Копенгагене Владимира Барбина о том, что взаимодействия между РФ и Данией по расследованию диверсий на «Северных потоках» нет. По мнению эксперта, Запад вряд ли когда-либо сознается в подрыве газопроводов и будет всячески затягивать процесс установления истинных причин случившегося.

«Запад не хочет правды по «Северным потокам». Потому что все понимают, что за эти теракты несут ответственность США и их союзники —Великобритания, Польша, Украина», — сказал Блохин.

По его мнению, откровения по ситуации с «Северными потоками» можно получить только от независимых журналистов, таких как Сеймур Херш.

Барбин отмечал, что если Россия будет привлечена к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», то ей станут известны обстоятельства, которые могут навредить сотрудничеству Дании с США или поставкам вооружения Украине.

В посольстве России в Швеции в свою очередь заявили, что Стокгольм за год с момента начала расследования диверсии на «Северных потоках» показал только профессиональную некомпетентность.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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