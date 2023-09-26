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Премьер Канады назвал скандал с нацистом в парламенте «российской провокацией»

Sky News: премьер Канады обвинил РФ в пропаганде, говоря о нацисте в парламенте

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «российской провокацией» скандал с участием 98-летнего украинца, служившего в дивизии СС «Галичина», которого поприветствовали в парламенте страны, и последовавшую за этим критику. Слова канадского лидера приводит Sky News.

Трюдо высказал мнение, что сейчас очень важно дать отпор «российской дезинформации» и продолжать поддержку Украины.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России приняло решение направить в МИД Канады ноту.

Ранее Илон Маск защитил Россию от обвинений со стороны Канады.

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