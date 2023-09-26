В России осудили вооруженное нападение на посольство Кубы в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает произошедшее 24 сентября нападение на посольство Кубы в США. Соответствующий документ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, это не первое подобное преступление, совершенное против кубинского посольства в Вашингтоне.

«Исходим из того, что оно (преступление — прим. ред.) не должно остаться безнаказанным, и ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что российская сторона ожидает от властей США проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

Представитель МИД РФ потребовала, чтобы принимающие стороны в безусловном порядке обеспечивали безопасность находящихся на их территориях диппредставительств иностранных государств в соответствии с международными обязательствами.

Захарова добавила, что Россия выражает солидарность с народом Республики Куба и полную поддержку его правительству.

До этого сообщалось, что на здание посольства США в бейрутском пригороде Авкар было совершено вооруженное нападение.

Ранее неизвестные метнули бомбу в виде коктейля Молотова ко входу посольства Швеции в Ливане.