В Китае прокомментировали расширение военных блоков

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, глава МИД Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности.

Ван И считает, что нужно выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, а также настаивать на урегулировании разногласий и споров между государствами с помощью диалога и консультаций. Он предложил обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других стран.

До этого стало известно, что инновационный фонд НАТО планирует выделить $1,1 млрд на развитие стартапов в сфере обороны, чтобы усовершенствовать свои возможности в конкуренции с Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.