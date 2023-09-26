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В Китае прокомментировали расширение военных блоков

Ван И: КНР выступает против расширения военных блоков в ущерб других стран

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David J. Phillip/AP

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, глава МИД Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности.

Ван И считает, что нужно выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, а также настаивать на урегулировании разногласий и споров между государствами с помощью диалога и консультаций. Он предложил обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других стран.

До этого стало известно, что инновационный фонд НАТО планирует выделить $1,1 млрд на развитие стартапов в сфере обороны, чтобы усовершенствовать свои возможности в конкуренции с Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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