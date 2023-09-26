В Нигере ждут, что за словами Макрона о выводе войск последуют официальные действия

Пришедший к власти в Нигере «Национальный совет по защите отечества» (CNSP) подчеркнул, что за словами Парижа об отзыве французского посла и выводе французских военных из страны должны последовать официальные действия. CNSP сделал такое заявление в эфире национального телевидения Нигера RTN, сообщает РИА Новости.

CNSP принимает к сведению слова президента Франции Макрона об отзыве посла и выводе войск из Нигера и ожидает последующих официальных действия со стороны соответствующий французских властей. CNSP отметил, что график вывода французских войск из Нигера для большей эффективности должен основываться на согласованных рамках и общем согласии.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция до конца года полностью планирует вывести свои войска из Нигера.

24 сентября Макрон заявлял, что Франция отзывает своего посла и дипломатов посольства в Нигере, они вернутся в Париж в ближайшие часы.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.