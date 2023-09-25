Меркачева — о видео с сыном Кадырова: любого другого человека уже бы арестовали

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни Рамзан Кадыров «бросил вызов» правовой системе страны. Так в разговоре с «Газетой.Ru» она прокомментировала публикацию видео в Telegram-канале главы региона, на котором Адам Кадыров избивает в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде.

«На сегодняшний день у нас есть видеофиксация преступления. Наш уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует по отношению к сыну главы Чечни. Получается, что публичные личности, представляющие правительство Чечни, идентифицируют человека на этом видео как сына Рамзана Кадырова и фиксируют, что преступление совершено конкретно вот этим лицом. На мой взгляд, это вызов праву, потому что, публикуя это видео, Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной, понимая, что ставит ее в неудобное положение. Представляете, кого-то публично убить и говорить, что за это ничего не будет? Здесь, слава Богу, не убили. Никита Журавель жив», — сказала Меркачева.

Она добавила, что уже просила перевести в другой регион содержащегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, но не получила ответа по существу.

«Я выразила свою обеспокоенность по поводу его судьбы и попросила в запросе, который направила во ФСИН, Никиту Журавеля вывезти из учреждения ФСИН Чечни в учреждение ФСИН другого региона. Получила ответ на это недавно. Ответ совершенно какой-то пространственный. На мой взгляд, это отписка. В этом ответе ничего не говорится про то, что они вывезут его в безопасное место. Каким может быть следующий шаг? Вот сейчас все проглотят это, а следующий шаг — Никиту Журавеля найдут мертвым, допустим. И снова все проглотят. Я считаю, что безнаказанность порождает все больше и больше безответственности со стороны людей, и порождает все больше и больше преступлений. Это очень страшно», — заявила Меркачева.

Член СПЧ отметила, что важным моментом является то, что избиение происходило не во время сожжения Корана, которое совершил Журавель, а после.

«Представим себе картину: человек увидел, как его мать избили преступники. И он не в момент, когда ее избивают, нападает на этого преступника, а уже после — как здесь получилось. Он же бьет Никиту Журавеля не в момент, когда он сжигает Коран. Не в момент аффекта. А намного позже, когда уже Никиту Журавеля задержали, он был сначала в одном СИЗО, потом в другом. Не в момент совершения Никиты Журавелем преступления, а после. И представьте, что уже позже приходит человек и начинает кого-то бить. Разумеется, любого такого человека тут же бы арестовали. Мне кажется, это вызов», — заключила Меркачева.

27 мая 2023 года жителя Волгограда, 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступило обращение от Журавеля. Он сообщил, что в СИЗО его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Москалькова попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева провести проверку. В тот же день Солтаев сообщил, что пообщался с Журавелем в СИЗО.

«В Чеченской Республике права человека соблюдаются на высшем уровне. Поэтому нигде в республике они не нарушаются. Данный вопрос тщательно контролируется правоохранительными органами и непосредственно самим Рамзаном Кадыровым», — сказал Солтаев.

25 сентября глава Чечни опубликовал кадры избиения Журавеля и подтвердил, что это сделал его сын Адам. Кадыров заявил, что гордится его поступком.

Ранее Кадыров рассказал об укреплении связей Чечни и Саудовской Аравии.