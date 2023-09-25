Белоруссия потребовала извинений от Канады за приглашение эсэсовца в парламент

МИД Белоруссии ждет, что власти Канады принесут официальные извинения из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте этой страны. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Как заявили в МИД, в Белоруссии «возмущены и глубоко оскорблены» кадрами чествования ветерана дивизии СС «Галичина» в Палате общин канадского парламента. В министерстве убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма не является случайным инцидентом, «каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу».

Там считают, что это квинтэссенция многолетней последовательной политики канадских властей и некоторых стран коллективного Запада по обелению и укрывательству нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории. Как отметили в МИД, неудивительно, что все запросы Минска к властям Канады о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида белорусов в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа.

В ведомстве также потребовали от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку приглашению экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент.

Ранее сообщалось, что посольство России после данного инцидента направит ноту в МИД Канады.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.