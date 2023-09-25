В Кремле рассказали, продолжит ли Россия работать над обеспечением безопасности в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на вопрос, останутся ли российские миротворцы в Карабахе для обеспечения безопасности региона.

Песков отметил, что пока не может сказать о перспективах пребывания российских миротворцев в Карабахе.

«Пока вряд ли кто-то сможет сказать, потому что они на территории Азербайджана», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжит контакты с Баку.

«Миротворцы присутствуют на переговорах армян и азербайджанцев, работа продолжается», — указал Песков.

Также он отметил, что миротворцы РФ в Карабахе проявляют настоящий героизм, поэтому упрекать их в чем-либо никто не может.

Также Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что российская сторона надеется на то, что эта встреча будет способствовать безопасности в регионе, нормализации жизни в Карабахе после произошедшего.

Ранее из Нагорного Карабаха в Армению прибыло свыше 1,5 тысячи беженцев.