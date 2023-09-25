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В Кремле назвали ситуацию в Косово напряженной

Пресс-секретарь Песков заявил о предвзятом отношении к сербам в Косово

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Fatos Bytyci/Reuters

Россия считает текущую обстановку на севере Косово напряженной и возможно опасной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Она (ситуация в Косово. — «Газета.Ru») напряженная и потенциально опасная», — отметил представитель Кремля.

Он также заверил, что в администрации президента внимательно наблюдают за происходящим в республике.

«Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам», — подчеркнул Песков, добавив что такая линия является традиционной для косовских властей .

На севере Косово в ночь на 24 сентября неизвестные обстреляли косовских полицейских. Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию. Президент Сербии Вучич заявил о гибели трех граждан страны и созвал Совбез. Что происходит в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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