Полиция задержала более 140 активистов в Ереване

Полиция задержала 142 активиста в Ереване по состоянию на 9:00 мск, передает ТАСС.

Активисты перекрывали улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее сторонники оппозиции, выступающие за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна из-за признания им Нагорного Карабаха территорией Азербайджана, с раннего утра 25 сентября перекрыли улицу Сарьяна в центре Еревана.

Тем временем на площадь Республики уже прибыла полиция.

По данным ТАСС, полицейские начали задержания перекрывших улицы в центре армянской столицы активистов.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.