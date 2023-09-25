НАТО будет противостоять Китаю с помощью военного фонда на $1,1 млрд

Инновационный фонд НАТО планирует выделить $1,1 млрд на развитие стартапов в сфере обороны, чтобы усовершенствовать свои возможности в конкуренции с Китаем. Как пишет газета Financial Times, в проекте учувствуют 23 члена альянса.

Как заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил, организации не хватает венчурного капитала на разработку высокотехнологичных решений, особенно в европейских странах. По его словам, Североатлантический альянс собирается предоставить «больше капитала» для инвестирования в оборонные компании, чтобы они не обращались к инвесторам из КНР.

Участниками созданного НАТО фонда стали уже 23 страны, однако США в их числе нет, отмечает Ван Вил.

По данным Financial Times, фонд специализируется на развитии проектов с применением искусственного интеллекта, космических и биотехнологий. О финансировании вооружений речи не идет, уточняет газета. Основная задача фонда — внедрение новых технологий и укрепление связи между министерствами обороны стран НАТО.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США сконцентрируются на Китае в случае успеха Украины в конфликте.

По словам Столтенберга, если Киев победит в конфликте, у США будет вторая самая большая армия в Европе, что упростит для Вашингтона задачу сфокусироваться на Китае и позволит меньше опасаться за ситуацию в регионе.

Ранее Патрушев обвинил Запад в проведении кампании по сдерживанию России и Китая.