Патрушев обвинил Запад в проведении кампании по сдерживанию России и Китая

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И завил, что Запад проводит кампанию по сдерживанию России и Китая. Его слова приводит ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые «используются Западом для дискредитации Китая».

На прошлой неделе Патрушев заявлял, что США, если будет необходимо, легко отправят в горячие точки военнослужащих других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями собственных солдат.

По его словам, постоянное расширение Североатлантического альянса фактически обеспечивает Соединенным Штатам возможность поглощать разные государства, лишать их самостоятельности.

До этого секретарь Совбеза РФ утверждал, что США ради сохранения своей гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.