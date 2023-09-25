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В парламенте Канады извинились за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина»

Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина»

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Global Look Press

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Об этом сообщает РИА Новости.

Хунка, представленный как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой, удостоился в парламенте овации во время заседания парламента по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Стало известно, что Хунка состоял в 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

«Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении», - заявил Рота.

Он отметил, что в первую очередь приносит извинения еврейской общине Канады.

До этого Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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