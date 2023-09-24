Лидеры Польши отказались проводить встречу с Зеленским

Руководители Польши отказались проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Sputnik Беларусь.

По имеющейся информации, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не сочли возможным встретиться с Зеленским во время его короткой остановки на польской территории по пути в Киев.

Ранее сообщалось, что, возвращаясь из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, но не проводил там официальных встреч. Причиной этого стало ухудшение отношений между Варшавой и Киевом из-за поставок зерна.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.