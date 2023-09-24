Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры Польши отказались проводить встречу с Зеленским

Дуда и Моравецкий не захотели встречаться с Зеленским

close
100%
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Руководители Польши отказались проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Sputnik Беларусь.

По имеющейся информации, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не сочли возможным встретиться с Зеленским во время его короткой остановки на польской территории по пути в Киев.

Ранее сообщалось, что, возвращаясь из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, но не проводил там официальных встреч. Причиной этого стало ухудшение отношений между Варшавой и Киевом из-за поставок зерна.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях