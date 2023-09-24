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Спецпред ЕС по диалогу Белграда и Приштины осудил насилие в Косово

Спецпред Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Лайчак осудил насилие в Косово

Специальный представитель Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак осудил насилие на севере Косово, где произошло нападение на полицию. Об этом он сообщил в социальной сети Х, передает РИА Новости.

«Острейшим образом осуждаю ужасное нападение на косовскую полицию ночью. Насилие в любом виде абсолютно неприемлемо. Совершившие это должны предстать перед правосудием. Все должны немедленно вернуться к диалогу», — сказано в сообщении.

24 сентября премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти заявлял, что сербские власти организовали покушение на полицейских на севере непризнанного Косово. Он отмечал, что нападение произошло в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич.

До этого дворы трех представителей партии «Сербский список» в Косово и Метохии в ночь на пятницу закидали гранатами, сообщали в канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Там назвали подобный акт попыткой запугивания.

В мае президент Сербии Александр Вучич говорил, что число преступлений на этнической почве против сербов в Косове и Метохии достигло рекордных показателей с приходом к власти Альбина Курти.

Ранее в Косово пригрозили Вучичу арестом.

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