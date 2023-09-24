Дуда объяснился за польское эмбарго на украинское зерно

Власти Польши ввели запрет на импорт зерна с Украины, чтобы защитить своих фермеров, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики, заявил польский президент Анджей Дуда. В интервью телеканалу TVP1 он отметил, что не собирается отказываться от этого шага.

«Считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке <…> Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги, чтобы поддержать польских фермеров, защитить наш рынок», — пояснил Дуда.

Он добавил, что это не означает отказ Польши от транзита украинского зерна. Дуда подчеркнул, что нужно помочь отправить сельхозпродукцию Украины в те государства, которые в ней нуждаются.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим.