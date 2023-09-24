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Шольц попал в неловкую ситуацию на предвыборном митинге

Bild: канцлер ФРГ Шольц отказался целовать главу МВД Фезер на митинге СДПГ

Канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц пришел на предвыборный митинг министра внутренних дел Германии, главы отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Гессен Нэнси Фезер, пишет Bild. По информации издания, политик поддержал свою коллегу по партии, желающую стать премьер-министром региона по итогам октябрьских местных выборов.

Как отмечает Bild, на митинге Шольц попал в неловкую ситуацию, Фезер попыталась обнять и поцеловать политика в щеку, но он увернулся, из-за чего они соприкоснулись щеками друг с другом. Издание добавляет, что предвыборное мероприятие проходило в центре города Баунаталь, на нем присутствовало несколько сотен человек.

«В конце митинга глюк с поцелуем: она хочет поцеловать его в щеку, но он отворачивается. Они оба оказываются щека к щеке», — подчеркивается в материале.

Ранее Шольц выступил на ГА ООН перед полупустым залом.

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