В Госдуме с иронией прокомментировали призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал призыв властей Украины к крымчанам покинуть полуостров на период «деоккупации». Об этом сообщает РИА Новости.

23 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала «украинцев» по возможности уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.

По словам Ивлева, Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части Вооруженных сил Украины (ВСУ) «позорно бежали» с полуострова, как Иван Мазепа из-под Полтавы.

«Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит», — сказал депутат.

Он считает, что данный призыв является «обычным проявлением осенней депрессии от неудач на фронте».

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. Он подчеркнул, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленский может получить только «дырку от бублика», а не полуостров.