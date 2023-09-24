На Филиппинах высказались насчет взаимоотношений с Россией

Глава МИД Филиппин Энрике Манало заявил о развитии отношений с России во многих сферах, сообщает РИА Новости.

«Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их. У нас действительно есть много действующих соглашений», — заявил Манало на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Манало считает, что российским и филиппинским чиновникам необходимо чаще контактировать по всему спектру вопросов двусторонних отношений.

Ранее ректор ДВФУ Борис Коробец заявил, что эксперты из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках ВЭФ-2023 обсудили влияние колониализма на межэтнические отношения и экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма.

В конференции приняли участие более 40 представителей научно-образовательных учреждений Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Индии.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.