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Ереван обвинил Баку в отсутствии конструктива в мирном процессе

Глава МИД Армении обвинил Баку в отсутствии конструктива в мирном процессе

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Depositphotos

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обвинил Азербайджан в отсутствии конструктивного участия в мирном процессе. Соответствующее заявление он сделал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По словам министра, «политика этнической чистки против Нагорного Карабаха является лишь частью более широкой картины» и Ереван отчетливо видит намерение Баку вовлечь Армению в военные действия, тем самым расширяя географию боевых действий на суверенные территории республики. Как заявил дипломат, это намерение «четко иллюстрирует» то, что Азербайджан не хочет «искренне и конструктивно» принимать участие в мирном процессе, «в том числе признать территориальную целостность» Армении, «вывести свои Вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, делимитировать армяно-азербайджанскую границу на основе последних имеющихся карт 1975 года, соответствующих Алма-Атинской декларации 1991 года, а также создать демилитаризованную зону вдоль межгосударственной границы».

До этого глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе стали следствием невыполнения Арменией ранее взятых на себя обязательств. По его словам, Баку «ответил» на сделанные ранее «предупреждения».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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