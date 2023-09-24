Глава МИД Венесэулы выступил в ООН с необычным предложением

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выступил на Генеральной ассамблее ООН с предложением создать зону, свободную от санкций, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав», — заявил Хиль.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства добавил, что несмотря на грабеж со стороны Запада, большое количество санкций и осадное положение, экономика Каракаса начала восстанавливаться быстрее, чем у других стран Южной Америки.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, выступая на Генеральной ассамблее ООН заявил, что США хотят разместить базу в спорном районе Гайаны — территории Эссекибо, таким образом, «милитаризовав» спор между двумя южноамериканскими странами.

Ранее Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле.