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Глава МИД Венесэулы выступил в ООН с необычным предложением

Венесуэла выступила с предложением ООН создать зону, свободную от санкций

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выступил на Генеральной ассамблее ООН с предложением создать зону, свободную от санкций, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой мы сможем осуществлять наши финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав», — заявил Хиль.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства добавил, что несмотря на грабеж со стороны Запада, большое количество санкций и осадное положение, экономика Каракаса начала восстанавливаться быстрее, чем у других стран Южной Америки.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, выступая на Генеральной ассамблее ООН заявил, что США хотят разместить базу в спорном районе Гайаны — территории Эссекибо, таким образом, «милитаризовав» спор между двумя южноамериканскими странами.

Ранее Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле.

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