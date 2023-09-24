Венесуэла поддержала расширение Совбеза ООН за счет Африки

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Африка должна быть больше представлена в Совете безопасности ООН, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим, как многие агентства, программы и фонды системы Организации Объединенных Наций не соблюдают свой мандат и в конечном счете подвергаются эксплуатации в интересах Соединенных Штатов Америки и их сообщников. Мы должны заново основать Организацию, чтобы она стала демократическим институтом, в котором все члены имели бы право голоса и участвовали в принятии решений на равных условиях», — заявил Хиль.

Решить этот вопрос Хиль предлагает за счет большего представительства в Совбезе ООН для стран Африки. Глава МИД Венесуэлы также положительно оценил действия БРИКС для продвижения многостороннего подхода в международных отношениях.

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