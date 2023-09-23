Экс-президент Нигера призвал избежать военной интервенции в страну

Бывший глава Нигера Махамаду Иссуфу заявил, что возможное военное вмешательство во внутренние дела страны стало бы ошибкой. На своей странице в соцсети Х он призвал страны ЭКОВАС «проявить мудрость» и не допустить такого развития событий.

«Внешнее военное вмешательство <…> станет источником длительной нестабильности... Прибегнуть к нему было бы даже не заблуждением, а ошибкой. Я уверен, что главы государств ЭКОВАС воспользуются своей огромной мудростью, чтобы не допустить такой ошибки», — написал Иссуфу.

С его точки зрения, возвращение к «стабильному демократическому порядку» возможно только путем переговоров.

До этого спикер мятежного Национального комитета по спасению родины в Нигере Амаду Адраман предупредил международное сообщество о негативных последствиях попытки военной интервенции в страну после военного переворота.

В конце июля в Нигере командующий президентской гвардией Абурахман Чиани сместил президента Мохамеда Базума с его поста. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в августе пригрозило интервенцией с целью возврата к власти демократически избранного президента.

Махамаду Иссуфу возглавлял Нигер на протяжении двух президентских сроков с 7 апреля 2011 года по 2 апреля 2021 года. Он также занимал пост премьер-министра в 1993—1994 годах.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции.