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Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

AFP: Нигер обвинил Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции. Об этом мятежники заявили на национальном телевидении, передает агентство AFP.

«Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки в рамках подготовки к агрессии против Нигера», — заявили мятежники.

Они подчеркнули, что Париж рассматривает интервенцию во взаимодействии с этой организацией. По данным военных, Франция размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.

8 сентября издание Politico написало, что численность военнослужащих США, которые находятся на службе в Нигере, в ближайшее время может сократиться примерно вдвое в результате объявленного накануне решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности.

Накануне генштаб Франции прокомментировал вывод войск из Нигера.

Ранее стало известно, что часть военных США покинут Нигер.

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