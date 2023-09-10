Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции. Об этом мятежники заявили на национальном телевидении, передает агентство AFP.

«Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки в рамках подготовки к агрессии против Нигера», — заявили мятежники.

Они подчеркнули, что Париж рассматривает интервенцию во взаимодействии с этой организацией. По данным военных, Франция размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.

8 сентября издание Politico написало, что численность военнослужащих США, которые находятся на службе в Нигере, в ближайшее время может сократиться примерно вдвое в результате объявленного накануне решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности.

Накануне генштаб Франции прокомментировал вывод войск из Нигера.

Ранее стало известно, что часть военных США покинут Нигер.