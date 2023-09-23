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На Украине признались в отсутствии плана на случай уменьшения помощи от США

Секретарь СНБО Данилов: у Украины нет плана на случай уменьшения помощи от США

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американской телекомпании PBS заявил, что власти Украины не обсуждали план действий на случай сокращения помощи со стороны США.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б», — ответил он на вопрос о том, что будут делать Украина, если США уменьшат количество помощи.

Он добавил, что в Киеве нет желания заниматься отвлеченными дискуссиями.

Также Данилов выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению по Украине. По его словам, политики говорят о помощи, а не о победе.

До этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали украинской стороне все, что та просила для проведения контрнаступления.

Журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft указал, что ситуация в США для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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