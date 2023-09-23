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В США назвали Зеленского истинным президентом страны

Сенатор Табервилл заявил, что Зеленский является настоящим президентом США

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский управляет США вместо своего американского коллеги Джо Байдена. Такое заявление в эфире YouTube-канала Fox Business сделал сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл.

Как он отметил, происходящее на фоне конфликта между Москвой и Киевом вынудило американцев задуматься над одной проблемой — кто является истинным главой их государства. При этом парламентарий подчеркнул, что на протяжении последних полутора лет всеми соответствующими событиями «рулит» именно украинский лидер.

«Президент Зеленский — настоящий президент Соединенных Штатов», — сказал Табервилл.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в аппарате конгресса сообщил, что все американские ведомства одобрили передачу Киеву тактических ракет ATACMS. В материале говорилось, что теперь многое зависит от решения Байдена.

Спустя два дня телекомпания NBC распространила информацию, согласно которой действующий президент США пообещал Зеленскому поставить в зону боевых действий небольшую партию ракет ATACMS. Однако в пресс-службе Белого дома не смогли подтвердить эти сведения, а государственный секретарь страны Энтони Блинкен рассказал о продолжающихся обсуждениях по вопросу снабжения украинской армии необходимыми вооружениями.

Ранее в США объяснили, как возможная приостановка работы правительства повлияет на поддержку Украины.

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