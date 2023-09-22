Бывший президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет в Риме, сообщает газета Corriere Della Sera.

Отмечается, что в 2018 и 2022 годах политик перенес серьезные операции.

Джорджо Наполитано — итальянский государственный политический и общественный деятель, пожизненный сенатор Италии с 2005 по 2006 год и с 14 января 2015 года. Он родился в 1925 году в Неаполе.

С 2006 по 2015 год — 11-й президент Итальянской республики, являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом.

С 1996 по 1998 год — министр внутренних дел Италии, с 1992 по 1994 год — Председатель Палаты депутатов Италии.

Резонансным было решение 13 августа 2013 года, когда он отказал в помиловании бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.