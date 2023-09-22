Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти хочет убрать $300 млн на подготовку ВСУ из оборонного бюджета США, сообщает издание PunchbowlL.

По словам спикера, он проведет голосование по этому вопросу и рассчитывает, что его поддержит большинство в палате.

Ранее Кевин Маккарти заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

По его мнению, это то, что американское общество желает знать.

Спикер палаты представителей также назвал «неправильным» то, что, как указал он, «сделала Россия, вторгнувшись» на Украину.

19 сентября конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден «в кармане» у Зеленского. По ее словам, главе Украины, который находится с визитом на американской территории, стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.