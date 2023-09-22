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МИД Азербайджана начал встречу с Лавровым с извинений за ситуацию с миротворцами РФ

Глава МИД Азербайджана принес извинения Лаврову за инциденты с миротворцами РФ

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Телеграм-канал Мария Захарова

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ООН с извинений за произошедшее с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она опубликовала в Telegram фото со встречи глав министерств двух стран.

Накануне генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. В ведомстве признали, что пятеро представителей российского миротворческого контингента стали жертвами обстрела со стороны азербайджанских военных, принявших их за «незаконные армянские вооруженные формирования». В ведомстве уточнили, что это произошло из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Тогда же на территории того же населенного пункта неизвестные обстреляли КАМАЗ, принадлежавший РМК, рассказали в генпрокуратуре. В результате погиб еще один российский военнослужащий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес свои извинения за случившееся президенту РФ Владимиру Путину. Он пообещал, что будет проведено «самое тщательное расследование» и виновные будут наказаны.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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