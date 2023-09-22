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Лукашенко заявил, что Польша давит Украину из-за отмашки США

Лукашенко заявил, что за конфликтом Польши и Украины стоят США

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что за конфликтом между Варшавой и Киевом стоят Соединенные Штаты, которым «надоел» глава Украины Владимир Зеленский. Слова Лукашенко приводит БелТА.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», — заявил глава государства.

Он также отметил, что Белоруссии необходимо «защититься», так как непонятно, чего ожидать от «бешеных» политиков из Польши.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что Варшава осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине.

Это произошло на фоне охлаждения польско-украинских отношений из-за зернового эмбарго. При этом президент Польши Анджей Дуда утверждал в августе, что Киеву нужно больше оружия.

Ранее Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты».

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