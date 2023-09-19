Лукашенко анонсировал появление у Белоруссии «серьезной ракеты»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о совершенствовании военно-промышленного комплекса республики, анонсировав появление у Минска «серьезной ракеты». Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Как отметил Лукашенко, Белоруссия с советских времен развивает для нужд обороны «всякую физику и математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭБ и так далее». Без них невозможно воевать, считает глава государства.

«Слава Богу, у нас есть основа, нам есть куда двигаться. Развиваем ракетное производство: начали с Китаем развивать его, сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьезную ракету», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что совершенствование военных технологий страны связано с «последними событиями в регионе и мире».

До этого белорусский лидер сообщил, что сегодня Белоруссия востребована в России «как никогда». По словам Лукашенко, после ухода из России и Белоруссии «старых друзей», у стран появилась возможность развивать собственные производства.

Ранее Лукашенко рассказал о вероятности войны на территории Белоруссии.