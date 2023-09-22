Зеленский попросил «не устраивать концерт» из реакции Киева на запрет экспорта зерна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен получить компенсацию за ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции, и попросил не устраивать из этого политический концерт, передает ТАСС.

Он отметил, что существовали договоренности по поводу окончания сроков ограничений, 15 сентября считалось последним днем «блокады».

«Все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт», — сказал украинский лидер.

По его словам, требования Киева компенсаций — это «цивилизованное решение» в поддержку украинских фермеров и бюджета.

По его словам, за время действия запрета на ввоз украинской сельхозпродукции Украина потеряла «сотни миллионов».

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и другой сельсхозпродукции с Украины, однако потребовала от украинских властей представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах Евросоюза. Венгрия же, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз к ним украинского зерна. Украина подала жалобу в ВТО на действия этих трех стран.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.