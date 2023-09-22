В Совфеде прокомментировали слова фон дер Ляйен о ядерной угрозе России

России необходимо минимизировать отношения с западными странами. Это актуально на фоне готовности западных политиков исказить любые факты, заявил в беседе с «Общественной службой новостей» зампред Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ядерной угрозе со стороны России.

«Ради отстаивания и продвижения своей позиции нынешняя генерация западных политиков, включая фон дер Ляйен, готова на все. На любую ложь, на любое предательство», — считает Косачев.

Западных политиков он при этом назвал «основной угрозой миру и стабильности», добавив, что дипломатическим путем Россия сейчас защитить свои права не может.

«Нужно понимать, что этих отношений (с Евросоюзом. – «Газета.Ru») по определению не должно быть. Я не за полный разрыв, но я за выстраивание этих отношений на том понимании, что они должны находиться на абсолютно минимальной планке и развиваться только в тех частях, которые отвечают интересам нашей страны», — убежден зампред Совфеда.

Напомним, на церемонии вручения награды Атлантического совета фон дер Ляйен вспомнила о ядерных атаках на Хиросиму и Нагасаки. Умолчав о том, что бомбы сбросили США, она заявила, что Россия якобы угрожает «вновь использовать» ядерное оружие. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на слова фон дер Ляйен также отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что глава ЕК возложила ответственность за ядерные бомбардировки на Россию, ничего не сказав о США.