Идет подготовка визита Махмуда Аббаса в Москву

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что Россия и Палестина занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву.

«Да, готовится. Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также сообщается, что глава Министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики также планирует в ближайшее время посетить Москву с рабочим визитом.

До этого глава внешнеполитического ведомства Палестины сообщал, что президент Махмуд Аббас планирует посетить Россию до конца текущего года.

16 сентября в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

Ранее в Душанбе открылось посольство Палестины.