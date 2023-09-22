Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Идет подготовка визита Махмуда Аббаса в Москву

Посол сообщил о подготовке визита палестинского президента Махмуда Аббаса в РФ

close
100%
Mohamad Torokman/Reuters

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что Россия и Палестина занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву.

«Да, готовится. Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также сообщается, что глава Министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики также планирует в ближайшее время посетить Москву с рабочим визитом.

До этого глава внешнеполитического ведомства Палестины сообщал, что президент Махмуд Аббас планирует посетить Россию до конца текущего года.

16 сентября в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

Ранее в Душанбе открылось посольство Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях