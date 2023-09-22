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В Турции рассказали, когда выведут войска из Сирии

В МО Турции заявили, что покинут Сирию после создания безопасной обстановки

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Depositphotos

Министр обороны и национальной безопасности Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара выведет свои войска из Сирии после формирования в этой стране безопасной обстановки. В интервью газете Milliyet Гюлер отметил, что для вывода войск «сначала нужно создать условия».

«Нам не нужны ничьи земли, и мы их четко разделяем. Но сейчас, когда в нашей стране 4 миллиона сирийцев, а в Идлибе есть опасность того, что в любой момент находящиеся там 5 миллионов станут беженцами…, говорить о том, что «вы уйдете отсюда»... Как мы можем выйти оттуда [из Сирии] без создания безопасной обстановки?» — сказал он.

По словам Гюлера, Турция «с удовольствием уйдет» из Сирии после того, как в стране пройдут выборы и будет сформировано правительство, которое «будет охватывать всех людей, находящихся здесь».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил, чтобы Москва и Тегеран выступили в качестве гарантов безопасности между Сирией и Турцией. По его словам, одним из вопросов, связанных с Сирией, является проблема безопасности сирийско-турецкой границы.

Турция оккупирует некоторые северные районы Сирии под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

Ранее Эрдоган сообщил о продолжении Турцией антитеррористических операций.

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