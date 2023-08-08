Эрдоган сообщил о продолжении Турцией антитеррористических операций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ежегодной конференции турецких послов заявил, что его страна намерена продолжать антитеррористические операции для ускорения процесса добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Анкара будет продолжать операции до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом, который угрожает территориальной целостности Турции и Ирака.

»Турция разрушила планы сепаратистской организации (Рабочей партии Курдистана — «Газета.ru») создать государство в Сирии. По мере стабилизации ситуации в Ираке и Сирии ускорится процесс добровольного и безопасного возвращения беженцев», — сказал турецкий лидер.

По его мнению, за последние годы Турции удалось превратиться в «игрока на международной арене, за каждым шагом которого следят».

«Мы вмешиваемся в события в нашем регионе, так как пытаемся защитить интересы Турции, используя при этом все средства дипломатии, элементы жесткой и мягкой силы», — пояснил президент.

Также Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

Ранее Эрдоган заявил, что теперь Турция может войти в высшую лигу мироустройства.