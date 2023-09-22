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В Турции объяснили операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Турции связали операцию Баку в Карабахе с невыполнением Ереваном обязательств

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Denis Balibouse/Reuters

Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе стали следствием невыполнения Арменией ранее взятых на себя обязательств, считает глава турецкого минобороны Яшар Гюлер. По его словам, Баку «ответил» на сделанные ранее «предупреждения». Слова Гюлера приводит газета Milliyet.

«Армения подписала соглашение о прекращении огня по итогам предыдущей 44-дневной операции. И она должна соблюдать его условия. Там [в Нагорном Карабахе] обосновались террористы. Они незаконно ведут добычу в шахтах. Они не слушали предупреждения, блокировали дороги. Последние 10-15 дней в их адрес постоянно были предупреждения прекратить, но ничего не изменилось. И в итоге Азербайджан им ответил», — сказал Гюлер.

До этого глава военного ведомства Турции выразил надежду, что в ближайшее время в регионе установится долгосрочный мир. По словам Гюлера, это станет возможным, если Армения «будет должным образом выполнять свои обязательства».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

Ранее в Баку дали совет Еревану после операции в Карабахе.

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Война в Карабахе
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