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В США заявили, что Трамп «слабеет в коленях» в отношении Украины

Кандидат в президенты США Хейли: Трамп слабеет в коленях в отношении Киева

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Andrew Harnik/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли раскритиковала позицию Дональда Трампа в отношении Украины. По ее словам, раньше экс-президент «был хорош» во внешней политике, однако теперь его позиции изменились. Ее слова приводит CNN.

«Раньше он был хорош во внешней политике, а теперь начал отступать от нее и слабеть в коленях, когда дело касается Украины», — заявила Хейли.

В то же время она отметила, что Трамп был «нужным президентом в нужное время». Хейли считает, что 45-й лидер США «сломал то, что нужно было сломать. Он выслушал и привел группу людей, которые чувствовали себя неуслышанными».

Ранее Трамп заявил, что Киев имел возможность избежать эскалации конфликта с Москвой, если бы сразу согласился отказаться от части территорий.

Экс-хозяин Белого дома отметил, что правительства России и Украины могли заключить сделку еще на начальных этапах конфликта. В таком случае, по мнению республиканца, удалось бы избежать потерь.

До этого Трамп дал положительную оценку словам главы России Владимира Путина о намерениях экс-президента США урегулировать кризис вокруг Украины.

Ранее Зеленский призвал Трампа раскрыть его мирный план по Украине.

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