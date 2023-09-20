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Зеленский призвал Трампа раскрыть его мирный план по Украине

Зеленский призвал Трампа поделиться его идеей мира на Украине за 24 часа

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа публично поделиться его планом по достижению мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Ранее Трамп заявил, что сможет заключить сделку с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов.

«Он может публично поделиться своей идеей сейчас, не терять времени, не терять людей и сказать: «Моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию и остановить российскую агрессию», — сказал Зеленский и отметил, что в противном случае Трамп «не представляет глобальную идею мира».

По словам украинского лидера, если идея бывшего американского президента состоит в том, чтобы «отдать» РФ часть территорий Украины, то «это не формула мира».

Ранее Трамп дал положительную оценку словам главы России Владимира Путина о намерениях экс-президента США урегулировать кризис вокруг Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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