Зеленский призвал Трампа раскрыть его мирный план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа публично поделиться его планом по достижению мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Ранее Трамп заявил, что сможет заключить сделку с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов.

«Он может публично поделиться своей идеей сейчас, не терять времени, не терять людей и сказать: «Моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию и остановить российскую агрессию», — сказал Зеленский и отметил, что в противном случае Трамп «не представляет глобальную идею мира».

По словам украинского лидера, если идея бывшего американского президента состоит в том, чтобы «отдать» РФ часть территорий Украины, то «это не формула мира».

Ранее Трамп дал положительную оценку словам главы России Владимира Путина о намерениях экс-президента США урегулировать кризис вокруг Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.