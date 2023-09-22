В США заявили о холодном приеме Зеленского в конгрессе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который совершил официальный визит в Вашингтон, оказали «холодный прием» в конгрессе США. Об этом пишет портал Axios.

Авторы публикации обратили внимание, что к приезду украинского лидера в США группа американских законодателей выступила против удовлетворения запроса вашингтонской администрации на выделение $24 млрд на помощь Украине, пока не будут даны разъяснения, как были использованы предоставленные ранее Киеву средства.

Кроме того, спикер палаты представителей конгресса, республиканец Кевин Маккарти отклонил просьбу президента Украины выступить перед членами нижней палаты законодательного органа. По информации телеканала CNN, Маккарти также старался не показываться на публике рядом с Зеленским. Как считают авторы, «десятки республиканцев использовали» этот визит главы украинского государства «как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам» Киева и «высмеять» Зеленского.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден находится «в кармане» у Зеленского. По ее словам, главе Украины стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

Ранее в Госдуме назвали позором выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.